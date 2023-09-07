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На Київщині чоловік продавав червонокнижну рись: привіз у переносці, як кота, і чинив опір (фото, відео)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Київщині чоловік продавав червонокнижну рись: привіз у переносці, як кота, і чинив опір (фото, відео)

Рись, яку вилучили у чоловіка / Фото: Патрульна поліція Київської області / Facebook

Тварину вилучили і вона перебуває на перетримці.

У Київській області правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який продавав рідкісну рись. Чоловік привіз дику тварину в переносці та чинив опір поліції під час затримання. 

Про це повідомила поліція Київської області. 

Правоохоронці спільно із зоозахисниками URSA викрили 36-річного жителя міста Києва, який через сайти продавав червонокнижну рись - тварину, якій загрожує вимирання. 

Оголошення про продаж рисі. Фото: URSA / ©
Оголошення про продаж рисі. Фото: URSA

Під час цього поліція затримала чоловіка та вилучила у нього рідкісну рись. Під час цього він чинив опір поліції. 

На Київщині поліція затримала чоловіка, який продавав червонокнижну рись

На Київщині поліція затримала чоловіка, який продавав червонокнижну рись

"Привезли як котика в переносці за домовленістю. Зоозахисним організаціям, зокрема нашій URSA, не бракує роботи, щоб ще й нагадувати торговельним майданчика їх же правила роботи. Завдяки оперативній реакції Обухівського управління поліції Київщини тварину вилучено. На жаль, завдяки певним онлайн платформам вони продаються й далі", - пояснила зоозахисниця Тетяна Гончарова. 

Затримання чоловіка. / © Поліція Київської області
Затримання чоловіка. / Фото: Поліція Київської області

В URSA додали, що інформацію про продаж дикої тварини вони побачили на одному із сайтів. За рідкісну рись чоловік просив 3800 доларів.

Рись, яку вилучили у чоловіка. Фото: URSA / ©
Рись, яку вилучили у чоловіка. Фото: URSA

"Рись знаходиться до рішення суду на перетримці. А згодом буде відправлена в умови природнього перебування. Їй не місце в квартирі. І вона не може бути обʼєктом заробітку. Безмежно дякуємо Поліції Київщини та працівникам Обухівського районного управління поліції за оперативне реагування", - повідомили в URSA. 

Рись чоловік привіз у переносці. Фото: URSA / ©
Рись чоловік привіз у переносці. Фото: URSA
Рись, яку вилучили. Фото: URSA / ©
Рись, яку вилучили. Фото: URSA

Нагадаємо, у Карпатах фотопастки зафільмували рись та її малюків

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Дата публікації
Перегляди
780
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