На Київщині чоловік продавав червонокнижну рись: привіз у переносці, як кота, і чинив опір (фото, відео)

Тварину вилучили і вона перебуває на перетримці.

У Київській області правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який продавав рідкісну рись. Чоловік привіз дику тварину в переносці та чинив опір поліції під час затримання.

Про це повідомила поліція Київської області.

Правоохоронці спільно із зоозахисниками URSA викрили 36-річного жителя міста Києва, який через сайти продавав червонокнижну рись - тварину, якій загрожує вимирання.

Оголошення про продаж рисі. Фото: URSA

Під час цього поліція затримала чоловіка та вилучила у нього рідкісну рись. Під час цього він чинив опір поліції.

На Київщині поліція затримала чоловіка, який продавав червонокнижну рись

"Привезли як котика в переносці за домовленістю. Зоозахисним організаціям, зокрема нашій URSA, не бракує роботи, щоб ще й нагадувати торговельним майданчика їх же правила роботи. Завдяки оперативній реакції Обухівського управління поліції Київщини тварину вилучено. На жаль, завдяки певним онлайн платформам вони продаються й далі", - пояснила зоозахисниця Тетяна Гончарова.

Затримання чоловіка. / Фото: Поліція Київської області

В URSA додали, що інформацію про продаж дикої тварини вони побачили на одному із сайтів. За рідкісну рись чоловік просив 3800 доларів.

Рись, яку вилучили у чоловіка. Фото: URSA

"Рись знаходиться до рішення суду на перетримці. А згодом буде відправлена в умови природнього перебування. Їй не місце в квартирі. І вона не може бути обʼєктом заробітку. Безмежно дякуємо Поліції Київщини та працівникам Обухівського районного управління поліції за оперативне реагування", - повідомили в URSA.

Рись чоловік привіз у переносці. Фото: URSA

Рись, яку вилучили. Фото: URSA

Нагадаємо, у Карпатах фотопастки зафільмували рись та її малюків.

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