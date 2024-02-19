На Київщині чоловік посадив цивільну дружину на ланцюг: відео

На Київщині чоловік посадив на ланцюг цивільну дружину. Співмешканець прикував 26-річну жінку до батареї та пішов.

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Київській області.

Дивна подія сталася у Бориспільському районі. До рятувальників по допомогу звернулися поліцейські. Треба було перерізати металевий ланцюг.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС у Київській області, прибувши на місце події рятувальники побачили жінку, прикуту ланцюгом до труби опалення. В будинку також перебували двоє її родичів.

Жінка розповіла, що її прикував у хаті співмешканець, а сам пішов. Вона просиділа так близько чотирьох годин.

Рятувальники перерізали ланцюг гідравлічними ножицями.

Нагадаємо, на Київщині школяр знайшов кулю та проковтнув її, хлопчику довелося робити операцію.

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