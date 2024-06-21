На Київщині чоловік підірвав себе гранатою (фото)

У Бучі чоловік вимагав відвезти його на кордон, погрожуючи гранатою.

Сьогодні, 21 червня, у Бучі стався вибух в автівці. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

Про деталі повідомили у поліції Київської області.

"До Бучанського районного управління поліції Київщини близько 10:50 надійшло повідомлення від мешканки міста про те, що біля її двору стався вибух у автомобілі", - йдеться у повідомленні відомства.

Як попередньо встановили правоохоронці, до 59-річного водія автомобіля КІА у машину сів невідомий чоловік та погрожуючи гранатою вимагав відвезти його на кордон із сусідньою державою.

"Водій встиг залишити автівку, в цей час невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці. Водій тілесних ушкоджень не зазнав", - уточнили у поліції.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, працівники групи реагування патрульної поліції, криміналістична лабораторія, керівництво підрозділу поліції.

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік під час спільного вживання алкоголю вирішив показати знайомим та подрузі бойову гранату. Але боєприпас вибухнув. 17-річна дівчина та чоловік опинилися у лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

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