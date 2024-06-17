На Київщині чоловік підірвав гранату просто на вулиці: є поранені

Чоловік кинув гранату, коли вийшов з місцевого магазину.
На Київщині чоловік кинув гранату просто посеред вулиці. Через спричинений вибух, травмувалась перехожа та сам зловмисник.
Про це передає поліція Київської області.
У Сквирській громаді чоловік вийшов з місцевого магазину та кинув гранату. Про подію до поліції повідомила свідок. Невдовзі правоохоронці встановили особу підривника і затримали його.
Зловмиснику 32 роки. Гранату він знайшов у селі за допомогою металошукача цьогоріч на початку квітня, яку забрав собі та незаконно зберігав у себе вдома. Раніше чоловік вже мав проблеми із законом за побиття знайомої та зберігання холодної зброї.
Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 7 років ув’язнення.
Раніше повідомлялося, що на Львівщині 24-річний хлопець підірвав гранату та помер на місці.
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