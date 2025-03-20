Постраждалу 54-річну жінку з опіками голови та рук терміново доправлено до лікарні.

На Київщині чоловік під час сварки облив дружину гасом і підпалив. Надзвичайна подія сталася у селі Грузьке Фастівського району.

Про це повідомила поліція Київської області.

Днями до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що з опіками голови та рук було госпіталізовано постраждалу мешканку села Грузьке.

"Поліцейські оперативно встановили та затримали зловмисника. Правоохоронці з'ясували, що між 43-річним чоловіком та його 54-річною співмешканкою виник словесний конфлікт. У розпалі сварки фігурант взяв пляшку з легкозаймистою рідиною та облив обличчя й одяг потерпілої, після чого підпалив. Надалі фігурант вийшов з будинку та втік", – йдеться у повідомленні.

Працівники Фастівського управління поліції Київщини затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за фактом замаху на умисне вбивство. Слідство триває.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, під Києвом чоловіки жорстоко розправилися над товаришем по чарці: вони його підпалили та кинули до ями.

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