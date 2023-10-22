На Київщині чоловік напідпитку відкрив стрілянину та погрожував гранатою – фото

У місті Переяслав на Київщині, на території рибацької бази, чоловік напідпитку відкрив стрілянину та погрожував гранатою. Подія сталася під час раптового конфлікту – правопорушник в стані алкогольного сп'яніння здійснив постріл з саморобної рушниці у бік автомобіля 37-річного чоловіка, чим пошкодив автівку. Зловмиснику повідомили про підозру.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Як розповіли правоохоронці, після стрілянини фігурант прикладом зброї розбив вікна автівки, викинув рушницю у річку та почав погрожувати людям гранатою.

Автівку, яку на Київщині пошкодив чоловік напідпитку

Автівку, яку на Київщині пошкодив чоловік напідпитку

Поліцейські затримали 50-річного раніше судимого правопорушника, помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили про підозру [ч.4 ст.296 ККУ]. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, стало відомо, хто був за кермом, яке збило військового на блокпосту у Києві.

Читайте також: