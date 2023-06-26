На Київщині чоловік кинувся просто під колеса автомобіля (відео)

Чоловік вибіг на дорогу і впав на автівку, яка рухалася.

В Ірпені, що на Київщині, 39-річний чоловік кинувся просто під колеса автівки, яка рухалася дорогою. Пішохід вдарився об передню частину автомобіля та отримав тілесні ушкодження. Його терміново госпіталізували до лікарні.

Про це повідомила поліція Київщини.

Як видно на відео, автомобіль "Hyundai" рухався однією з вулиць Ірпеня, раптом на дорогу вибіг чоловік і кинувся під автівку.

"Свої дії чоловік поки не пояснив. За порушення Правил дорожнього руху останній нестиме адміністративну відповідальність", - розповіли у поліції.

Встановити обставини аварії допомогли камери спостереження, які розміщені в Ірпені.

На Київщині чоловік вибіг на дорогу і кинувся під колеса автомобіля

Нагадаємо, у Києві винахідливий наркоторговець вигадав хитру схему переховування кокаїну.

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