На Київщині чоловік через зраду підпалив будинок, в якому була його дружина з коханцем

У селі Лехнівка Броварського району Київської області ревнивий чоловік підпалив будинок коханця своєї дружини. На той момент у помешканні були закохані.

Про це повідомили в поліції Київської області.

45-річний чоловік розповів, що коли він прокинувся, його дружини не було вдома. Тоді він взяв два "коктейлі Молотова" та пішов до будинку коханця своєї дружини. Він розбив вікно та кинув запальну суміш в приміщення, де були його дружина та її коханець. Подивившись, що приміщення спалахнуло, він пішов додому.

Потерпілі на місце події викликали поліцію. Підозрюваного затримали. Ревнивцю інкримінують ч. 2 ст. 194 ККУ. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині через ревнощі чоловік облив бензином жінку та підпалив. У стані тяжкого шоку з опіками голови, шиї, тулуба та дихальних шляхів 66-річну потерпілу госпіталізували до опікового центру.

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