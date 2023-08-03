На Київщині чоловік через ревнощі підпалив будинок колишньої коханої: відео

Палієм виявився 42-річний уродженець Донеччини, який в минулому вже неодноразово був засуджений за майнові злочини.

На Київщині чоловік намагався спалити будинок колишньої співмешканки. А все через ревнощі.

Про це повідомляє поліція Київщини.

"Зловмисником виявився колишній співмешканець жінки, який її приревнував. Обвинувачений проник на територію домоволодіння в селищі Рокитне, заздалегідь прихопивши із собою пальне. Надалі фігурант облив бензином кухонне вікно та підпалив його. На щастя, крім вікна, вогонь нічого не пошкодив", - йдеться у повідомленні.

Оперативники встановили та затримали палія. Ним виявився 42-річний уродженець Донеччини, який в минулому вже неодноразово був засуджений за майнові злочини.

За умиcне пошкодження майна слідчі скерували матеріали кримінального провадження до суду. Тепер найближчі 10 років ревнивець може провести за ґратами.

Намагався спалити будинок: поліцейські Київщини скерували матеріали до суду Зловмисником виявився колишній співмешканець жінки, який її приревнував. Обвинувачений проник на територію домоволодіння в селищі Рокитне, заздалегідь прихопивши із собою пальне. Надалі фігурант облив бензином кухонне вікно та підпалив його. На щастя, крім вікна, вогонь нічого не пошкодив. Оперативники встановили та затримали палія. Ним виявився 42-річний уродженець Донеччини, який в минулому вже неодноразово був засуджений за майнові злочини. Слідчі Рокитнянського відділення поліції Київщини, за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, за умиcне пошкодження майна, скерували матеріали кримінального провадження до суду [ч.2 ст.194 ККУ]. Фігуранту загрожує до 10 років ув’язнення. Дізнавайтесь про оперативні та достовірні новини Київщини також на нашому Telegram-каналі https://t.me/policekyivregion . #поліція #поліціяКиївщини МВС України УНІАН Погляд Київщина - інформаційна агенція Телеканал "Прямий" Факти тижня Моя Київщина Погляд Київщина LIVE Телеканал "Прямий" Погляд Київщина - інформаційна агенція СТБ Телеканал ICTV Моя Київщина УНН. Українські Національні Новини Факти тижня КиївВлада - Новини Києва і області Телеканал ICTV Обозреватель УНІАН Опубліковано Поліція Київської області Середа, 2 серпня 2023 р.

Нагадаємо, під Києвом учні до струсу мозку побили третьокласника, а вчителька в цей час сиділа в телефоні.

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