​На Київщині через обстріл пошкоджено контактну мережу залізниці: які поїзди затримуються

Залізничники працюють над відновленням.
Російський обстріл у Київській області пошкодив контактну мережу залізниці.
Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".
"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу залізниці на Київщині", – уточнили у відомстві.
Які поїзди затримуються:
- №103/104 Львів-Краматорськ (+1:18)
- №21/22 Львів-Харків-Пас. (+1:18)
- №143/144 Рахів-Суми (+0:49)
- №141/142 Івано-Франківськ-Чернігів (+0:49)
- №95/96 Рахів-Київ-Пас. (+0:37)
- №21/22 Харків-Пас.-Львів (+0:36)
- №103/104 Краматорськ-Львів (+0:36)
- №9/10 Київ-Пас.-Будапешт-Келеті (+0:29)
- №105/106 Одеса-Головна-Київ-Пас. (+0:23)
- №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:20)
- №73/74 Пшемисль Головний-Харків-Пас. (+0:08)
- №51/52 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+0:07)
- №35/36 Одеса-Головна-Пшемисль Головний (+0:07)
- №13/14 Київ-Пас.-Солотвино-1 (+0:04)
- №49/50 Київ-Пас.-Трускавець (+0:04)
- №127/128 Запоріжжя-1-Львів (+0:04)
- №715/716 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:04)
Раніше Зеленський повідомив, що всього впродовж цього тижня Росія застосувала понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів, це понад 50 000 підсанкційних компонентів з усього світу. Україна має й надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій, ППО, далекобійної зброї та підтримки наших воїнів.
Читайте також: