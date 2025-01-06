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​На Київщині через обстріл пошкоджено контактну мережу залізниці: які поїзди затримуються

​На Київщині через обстріл пошкоджено контактну мережу залізниці: які поїзди затримуються

Фото: Укрзалізниця

Залізничники працюють над відновленням.

Російський обстріл у Київській області пошкодив контактну мережу залізниці.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці". 

"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу залізниці на Київщині", – уточнили у відомстві.

Які поїзди затримуються:

  • №103/104 Львів-Краматорськ (+1:18)
  • №21/22 Львів-Харків-Пас. (+1:18)
  • №143/144 Рахів-Суми (+0:49)
  • №141/142 Івано-Франківськ-Чернігів (+0:49)
  • №95/96 Рахів-Київ-Пас. (+0:37)
  • №21/22 Харків-Пас.-Львів (+0:36)
  • №103/104 Краматорськ-Львів (+0:36)
  • №9/10 Київ-Пас.-Будапешт-Келеті (+0:29)
  • №105/106 Одеса-Головна-Київ-Пас. (+0:23)
  • №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:20)
  • №73/74 Пшемисль Головний-Харків-Пас. (+0:08)
  • №51/52 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+0:07)
  • №35/36 Одеса-Головна-Пшемисль Головний (+0:07)
  • №13/14 Київ-Пас.-Солотвино-1 (+0:04)
  • №49/50 Київ-Пас.-Трускавець (+0:04)
  • №127/128 Запоріжжя-1-Львів (+0:04)
  • №715/716 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:04)

Раніше Зеленський повідомив, що всього впродовж цього тижня Росія застосувала понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів, це понад 50 000 підсанкційних компонентів з усього світу. Україна має й надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій, ППО, далекобійної зброї та підтримки наших воїнів.

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