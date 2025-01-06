​На Київщині через обстріл пошкоджено контактну мережу залізниці: які поїзди затримуються

Російський обстріл у Київській області пошкодив контактну мережу залізниці.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу залізниці на Київщині", – уточнили у відомстві.

Які поїзди затримуються:

№103/104 Львів-Краматорськ (+1:18)

№21/22 Львів-Харків-Пас. (+1:18)

№143/144 Рахів-Суми (+0:49)

№141/142 Івано-Франківськ-Чернігів (+0:49)

№95/96 Рахів-Київ-Пас. (+0:37)

№21/22 Харків-Пас.-Львів (+0:36)

№103/104 Краматорськ-Львів (+0:36)

№9/10 Київ-Пас.-Будапешт-Келеті (+0:29)

№105/106 Одеса-Головна-Київ-Пас. (+0:23)

№9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:20)

№73/74 Пшемисль Головний-Харків-Пас. (+0:08)

№51/52 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+0:07)

№35/36 Одеса-Головна-Пшемисль Головний (+0:07)

№13/14 Київ-Пас.-Солотвино-1 (+0:04)

№49/50 Київ-Пас.-Трускавець (+0:04)

№127/128 Запоріжжя-1-Львів (+0:04)

№715/716 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:04)

Раніше Зеленський повідомив, що всього впродовж цього тижня Росія застосувала понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів, це понад 50 000 підсанкційних компонентів з усього світу. Україна має й надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій, ППО, далекобійної зброї та підтримки наших воїнів.

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