На Київщині через електропростирадло спалахнула пожежа в квартирі (фото)

У Білій Церкві на Київщині спалахнула пожежа в квартирі через електропростирадло. Подія сталася 4 січня близько 22:00.

Про це повідомляють ДСНС та видання "Вечірній Київ".

По прибуттю рятувальники встановили, що в квартирі п'ятиповерхового житлового будинку горять речі домашнього вжитку.

Потерпілу власницю житла співробітники ДСНС винесли та передали медикам. Ще одного чоловіка вивели на свіже повітря. Пожежу локалізовали о 22:31 та повністю ліквідували о 22:36.

Фото: ДСНС України у Київській області

Фото: ДСНС України у Київській області

Нагадаємо, у селі Горенка на Київщині родина отруїлася чадним газом у новорічну ніч. Серед постраждалих – четверо дорослих та двоє дітей віком 5 та 10 років.

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