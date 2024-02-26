На Київщині був побитий 74-річний температурний рекорд: подробиці

Один з температурних рекордів зафіксували на станції Тетерів – там найтепліша мінімальна температура повітря склала +4,4°С.
Лютий цієї зими видався надзвичайно теплим – 25 числа у Київській області знову були побиті температурні рекорди.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За даними метеорологів, один з них зафіксували на станції Тетерів – там найтепліша мінімальна температура повітря склала +4,4°С, на +2,2°С перевищивши попередній рекорд 1950 року.
На станції Баришівка також виявили найтеплішу мінімальну температуру повітря, вона склала +3,5°С. Попередній рекорд був зафіксований у 1995 році і становив +3°С.
Крім того, 25 лютого 2024 року на метеорологічній станції Фастів зафіксований новий рекорд: найтепліша мінімальна температура повітря +4,4°С. Попередній рекорд був зафіксований у 2008 році +3,6°С.
А у Чорнобилі у цей день стовпчики термометрів мінімально опустилися до +3,3°С, на +1,4°С перевищивши показники 2022 року.
Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що погода на початку весни в Україні буде нестійкою.
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