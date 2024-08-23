На Київщині будівельники через конфлікт забили до смерті замовника

У селі Вища Дубечня під час конфлікту група чоловіків завдала місцевому мешканцю численних тілесних ушкоджень, від чого останній помер на місці до приїзду швидкої медичної допомоги.

Про це повідомили у поліції Київської області.

Поліцейські встановили, що напередодні між двома чоловіками сталася конфліктна ситуація через неналежне виконання ремонтних робіт на присадибній ділянці потерпілого.

"Наступного дня 48-річний будівельник, заручившись підтримкою свого 31-річного племінника та його товаришів, приїхали до місця проживання потерпілого з метою вирішити дану проблему. Під час суперечки зав’язалася бійка, кривдники завдали власнику домоволодіння численних ударів в область тулуба та голови, внаслідок яких він помер", - уточнили правоохоронці.

Працівники Вишгородського управління поліції затримали двох фігурантів та доправили їх до ізолятора тимчасового тримання. Слідство триває. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Черкасах 21-річний онук розправився зі своєю бабусею через бажання заволодіти її мобільним телефоном. Він завдав їй до 15 ударів ножем, жінка померла на місці.

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