На Київщині блогери знімали провокативні стріми про ЗСУ та "зливали" базування військових: фото

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів у Києві, а також в Бучанському, Білоцерківському та Фастівському районах області виявлено мобільні телефони із доказами злочинних дій.

На Київщині СБУ викрила п’ятьох блогерів, які здійснювали інформаційно-підривну діяльність на користь РФ, зокрема працювали на зрив мобілізації в Україні. Вони знімали провокативні стріми, писали фейкові публікації про військовослужбовців ЗСУ, у тому числі представників військкоматів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Цей деструктивний контент масово "підхоплювали" російські пропагандисти для підготовки постановочних сюжетів, зокрема для міжнародної аудиторії.

Також фігуранти поширювали інформацію про місця дислокації та маршрути переміщення українських захисників. Ці координати агресор міг використати для здійснення прицільних ракетно-дронових ударів по місцях перебування Сил оборони.

Блогери поширювали інформацію про місця дислокації та маршрути переміщення українських захисників / Фото: СБУ

Що відомо про затриманих

Зокрема, затримано киянина, який їздив на власному авто та робив стріми в YouTube поблизу місць перебування військовослужбовців ЗСУ у Києві. Під час онлайн-трансляцій блогер не тільки оприлюднював локації, але й поширював фейки про військових у своїх коментарях.

у Києві. Під час онлайн-трансляцій блогер не тільки оприлюднював локації, але й поширював фейки про військових у своїх коментарях. Ще одним зловмисником виявився водій столичного таксі, який адміністрував цілу мережу анонімних Телеграм-каналів , законспірованих під рекламні сервіси та продаж продуктів. За допомогою Мережі він "розганяв" кремлівські наративи щодо мобілізації в Україні та поширював інформацію про місцезнаходження посадовців військкоматів.

, законспірованих під рекламні сервіси та продаж продуктів. За допомогою Мережі він "розганяв" кремлівські наративи щодо мобілізації в Україні та поширював інформацію про місцезнаходження посадовців військкоматів. Третій фігурант – мешканець Києва, який на власних сторінках у соцмережах закликав до зриву мобілізації через силовий опір представникам ТЦК.

через силовий опір представникам ТЦК. Ще двоє зловмисників з Київщини "зливали" місця дислокації українських захисників у спеціалізовані групи і чат-боти популярних месенджерів. Частину таких інтернет-ресурсів координували з території РФ.

Триває розслідування, зловмисникам загрожує до восьми років за ґратами / Фото: СБУ

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів у Києві, а також в Бучанському, Білоцерківському та Фастівському районах області виявлено мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили усім п’ятьом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, в Україні засудили на термін від від шести до восьми років чотирьох зрадників, які збирали інформацію про підрозділи Сил оборони та об’єкти критичної інфраструктури у прифронтових районах Донеччини.

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