На Київщині блискавка влучила в автівку з пасажирами

На Київщині блискавка влучила в автівку з пасажирами

У салоні на той момент перебували четверо пасажирів.

На Київщині у місті Кагарлик блискавка влучила в авто, що рухалось.

Подія сталася 29 червня, коли у Києві та області лютувала негода, була гроза та падав град.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

У салоні на той момент перебували четверо пасажирів. На щастя, усі живі.

"Рух паралізований в обидва боки. Після удару автівка вдарилася в дерево. І її розвернуло в обидва боки проїзної частини", - йдеться у дописі під фото.

Нагадаємо, у Києві перед Жулянським мостом у вівторок, 29 червня, через сильну зливу впав рекламний щит. Він пошкодив два автомобілі. Також повідомляють про одного потерпілого.

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