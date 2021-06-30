На Київщині блискавка влучила в автівку з пасажирами

У салоні на той момент перебували четверо пасажирів.
На Київщині у місті Кагарлик блискавка влучила в авто, що рухалось.
Подія сталася 29 червня, коли у Києві та області лютувала негода, була гроза та падав град.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
У салоні на той момент перебували четверо пасажирів. На щастя, усі живі.
"Рух паралізований в обидва боки. Після удару автівка вдарилася в дерево. І її розвернуло в обидва боки проїзної частини", - йдеться у дописі під фото.
Нагадаємо, у Києві перед Жулянським мостом у вівторок, 29 червня, через сильну зливу впав рекламний щит. Він пошкодив два автомобілі. Також повідомляють про одного потерпілого.