На Київщині блискавка влучила у житловий будинок: фото

На місці події працювала поліція та рятувальники.
У Київській області у вівторок, 20 червня, під час негоди блискавка влучила у будинок. На місці інциденту спалахнула пожежа, яку ліквідовують рятувальники.
Про це повідомив голова Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.
Інцидент стався у селі Гатне Фастівського району Київської області після обіду. На місці інциденту спалахнула масштабна пожежа.
"Щойно в Гатному блискавка влучила в житловий будинок. Спалахнула пожежа. На місці поліція і ДСНС", - повідомив Нєбитов.
За попередніми даними, через інцидент ніхто не постраждав. Обставини події встановлюються.
ДСНС Київської області кажуть ТСН.ua, що вже ліквідували пожежу. Рятувальники попередньо повідомили, що у будинок влучила блискавка, проте це точно встановлять експерти.
Нагадаємо, Київ у вівторок, 20 червня, застала негода. Містом пройшла потужна злива з градом. Подекуди були сильні пориви вітру. У центрі столиці "попливли" деякі вулиці.
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