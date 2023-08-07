На Київщині блискавка підпалила кілька будинків: фото

Гідрометцентром й надалі прогнозуються грози та зливи на території Київщини.

На Київщині негода наробила лиха: блискавка підпалила кілька будинків.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.

Так, 7 серпня о 05:36 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення, що в селі Морозівка внаслідок розряду блискавки сталося загорання житлового будинку. Пожежу оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС на площі 180 кв.м. На місці події задіяно три одиниці техніки та 10 членів особового складу.

Цього ж дня о 06:12 у с. Сухолуччя Вишгородського району блискавка спричинила загорання господарчої будівлі. На гасіння залучено дві одиниці техніки та шість членів особового складу.

Фото: ДСНС у Київській області

Фото: ДСНС у Київській області

Фото: ДСНС у Київській області

Гідрометцентром й надалі прогнозуються грози та зливи на території Київщини, тому рятувальники закликають бути особливо обережними та не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо, у Києві у понеділок, 7 серпня, очікуються грози. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

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