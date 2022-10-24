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На Київщині біля ставка виявлено уламки дрона-шахеда

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На Київщині біля ставка виявлено уламки дрона-шахеда

Фото: Андрій Нєбитов

Ворожий безпілотник збили Сили протиповітряної оборони під час чергової атаки окупантів.

Уламки дрона-шахеда вилучили поліцейські Київщини на території одного з районів.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Пошукова група нацгвардійців знайшла уламки ворожого безпілотника, який збили Сили протиповітряної оборони під час чергової атаки окупантів. Частини дрона були розкидані поряд зі ставком", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські провели огляд місця події та вилучили уламки.

Потерпілих або пошкоджень інфраструктури немає.

"Закликаю громадян під час сигналів повітряної тривоги проходити в укриття", - зазначив Нєбитов.

Нагадаємо, у Київській області поблизу селища Немішаєве правоохоронці виявили тіло вбитого окупантами мирного жителя.

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