На Київщині біля будинку стався вибух – є загиблий

У Київській області пролунав вибуха на подвір’ї будинку.

У Білій Церкві на Київщині 2 квітня, близько 14:00, пролунав вибух. В результаті чого одна людина загинула.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

"2 квітня, о 14 годині, білоцерківець повідомив, що почув вибух та побачив мертвим чоловіка. Поліцейські з'ясували, що 59-річний померлий хворів та мав вади ніг. Вибухотехніки виявили на місці чеку", - йдеться у повідомленні.

Фото: Поліція Київської області

На місці працюють поліцейські Київщини, патрульна поліція, рятувальники та медики.

Нагадаємо, на Київщині собака знайшов гранату під час прогулянки місцевим лісом.

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