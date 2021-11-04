На Київщині безвісти зникла 13-річна дівчинка: прикмети та фото

Школярка вийшла з дому, після чого перестала відповідати на дзвінки.
На Київщині правоохоронці та громадськість розшукують 13-річну Софію Висіцьку.
Про це повідомили у пресслужбі Розшуку дітей Нацполіції області.
Неповнолітня 3 листопада вийшла з дому у селищі Макарів. Після чого дівчина перестала відповідати на дзвінки рідних та близьких.
Її прикмети: на вигляд близько 14 років, зріст 150 сантиметрів, худорлявої статури. У неї пряме темне волосся по плече, овальне обличчя, блакитні очі.
Була одягнена в коричневу куртку, темні джинси та чорні кросівки. З собою вона мала рюкзак блакитного кольору.
"При отриманні будь-якої інформації шодо можливого місцязнаходження розшукуваної, просимо телефонувати за номером спецлінії поліції "102", — підкреслили в пресслужбі Розшуку дітей Нацполіції області.
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