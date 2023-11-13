На Київщині автівка згоріла разом із водієм: деталі трагедії

Водій легковика Renault зіткнувся із металевим відбійником, від удару автомобіль перекинувся на дах та загорівся.

На Київщині автівка згоріла разом із водієм.

Про це повідомила поліція Київської області та оприлюднила подробиці трагедії.

"Днями на межі Київської та Черкаської областей, а саме на 143 км автодороги Київ-Одеса, водій легковика Renault зіткнувся із металевим відбійником. Від удару автомобіль перекинувся на дах та загорівся. Співробітники ДСНС загасили полум'я", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські зазначила, що під час огляду транспорту, у салоні вони виявили тіло 40-річного водія — мешканця Обухівщини.

Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини за фактом ДТП розпочали досудове розслідування (ч.2 ст.286 ККУ).

Нагадаємо, в Обухові маршрутка із пасажирами влетіла у вантажівку. Внаслідок ДТП травми отримали двоє пасажирів, їх госпіталізували.

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