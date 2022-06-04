На Київщині 9-річна дівчинка поїхала кататися на велосипеді та не знайшла шляху назад

На Київщині 9-річна дівчинка поїхала кататися на велосипеді та не знайшла шляху назад

На пошуки дівчинки поліціянтам Миронівки знадобилося півтори години.

На Київщині 9-річна дівчинка поїхала кататися на велосипеді та не знайшла шляху назад.

Про це повідомила поліція Київської області.

"3 червня до правоохоронців Миронівки звернулась стурбована жінка, яка повідомила, що її 9-річна донька вийшла з будинку на прогулянку і не повернулась. За півтори години поліцейські розшукали та повернули дівчинку матері. Як виявилось, маленька утікачка вирішила покататись на велосипеді та не знайшла шляху назад", - йдеться у повідомленні.

Поліція Київщини закликає батьків якомога частіше спілкуватись з дітьми, цікавитись їхнім життям і дозвіллям.

"У разі зникнення дітей, не зволікайте, одразу повідомляйте до поліції. Добробут і безпека дітей, це перш за все - ваша відповідальність", - наголосили у поліції.

Нагадаємо, у Києві запрацювала дитяча залізниця.

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