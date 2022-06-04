На пошуки дівчинки поліціянтам Миронівки знадобилося півтори години.
На Київщині 9-річна дівчинка поїхала кататися на велосипеді та не знайшла шляху назад.
Про це повідомила поліція Київської області.
"3 червня до правоохоронців Миронівки звернулась стурбована жінка, яка повідомила, що її 9-річна донька вийшла з будинку на прогулянку і не повернулась. За півтори години поліцейські розшукали та повернули дівчинку матері. Як виявилось, маленька утікачка вирішила покататись на велосипеді та не знайшла шляху назад", - йдеться у повідомленні.
Поліція Київщини закликає батьків якомога частіше спілкуватись з дітьми, цікавитись їхнім життям і дозвіллям.
"У разі зникнення дітей, не зволікайте, одразу повідомляйте до поліції. Добробут і безпека дітей, це перш за все - ваша відповідальність", - наголосили у поліції.
Нагадаємо, у Києві запрацювала дитяча залізниця.
Читайте також:
- "Путін не відмовляється від своїх планів": у розвідці попередили, що війна в Україні затягнеться
- Чому під час ракетних обстрілів страждають цивільні об'єкти: в Міноборони назвали дві причини
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати
- Путін помре 2023-го: відомий окультист назвав точну дату смерті