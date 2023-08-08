Хлопчика з опіками доправили до лікарні.

У Білоцерківському районі на Київщині 8-річного хлопчика вразило струмом біля господарського приміщення. Дитину з опіками доправили до лікарні.

Про це повідомляє поліція Київщини.

"Про подію до поліції повідомили вже з лікарні. Попередньо, 8-річний хлопчик дістався до дротів поблизу господарського приміщення. В цей момент його вразило струмом. З опіком руки дитину шпиталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Наразі життю та здоров’ю хлопчика нічого не загрожує.

Нагадаємо, під Києвом у селі Ходосівка сталася трагедія. Під час відпочинку в дитячому таборі в озері втопився 10-річний хлопчик Іван.

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