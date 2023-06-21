На Київщині 6-річний іменинник на мотоциклі влетів у бетонний паркан: у якому стані дитина (фото)

Юний байкер не впорався з керуванням та в’їхав у сусідський бетонний паркан.

У Таращі Київської області 6-річний хлопчик отримав черепно-мозкову травму через небезпечний подарунок на іменини.

Про це передає поліція Київської області.

З нагоди свого дня народження хлопчик отримав у подарунок дитячий мотоцикл. Він одразу вирішив випробувати подарунок.

Катаючись на моторолері, юний байкер не впорався з керуванням та в’їхав у сусідський бетонний паркан.

Хлопчик врізався у бетонний паркан

З гематомою скроневої частини голови та черепно-мозковою травмою хлопчика госпіталізували до дитячої лікарні.

Обставини інциденту встановлюють правоохоронці / Фото: Поліція Київської області

Раніше повідомлялося, що на Одещині 16-річний підліток, перебуваючи у нетверезому стані, разом з 14-річним пасажиром врізалися у паркан. Останній від отриманих травм загинув.

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