На Київщині 52-річна водійка на позашляховику розтрощила кав'ярню: постраждала працівниця кафе (фото)

На Київщині 52-річна водійка на позашляховику розтрощила кав'ярню: постраждала працівниця кафе (фото)

У результаті аварії 28-річна працівниця закладу отримала травми. Її доправили до лікарні.

На Київщині водійка позашляховика розтрощила кав‘ярню. Інцидент трапився у селі Пухівка Броварського району.

Про це інформує поліція Київської області.

52-річна водійка автомобіля "Mitsubishi Pajero Wagon" не впоралася з керуванням та в'їхала у стіну кав'ярні. У результаті аварії 28-річна працівниця закладу отримала травми. Її доправили до лікарні.

Поліцейські з’ясовують обставини ДТП та згодом нададуть відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, що у Борисполі п'яний водій протаранив п'ять припаркованих автівок.

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