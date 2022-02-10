На Київщині 52-річна водійка на позашляховику розтрощила кав'ярню: постраждала працівниця кафе (фото)

У результаті аварії 28-річна працівниця закладу отримала травми. Її доправили до лікарні.
На Київщині водійка позашляховика розтрощила кав‘ярню. Інцидент трапився у селі Пухівка Броварського району.
Про це інформує поліція Київської області.
52-річна водійка автомобіля "Mitsubishi Pajero Wagon" не впоралася з керуванням та в'їхала у стіну кав'ярні. У результаті аварії 28-річна працівниця закладу отримала травми. Її доправили до лікарні.
Поліцейські з’ясовують обставини ДТП та згодом нададуть відповідну правову кваліфікацію.
Нагадаємо, що у Борисполі п'яний водій протаранив п'ять припаркованих автівок.
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