На Київщині 51-річний чоловік розкопав могилу, дістав тіло померлого та переніс у двір односельця

Вандалу повідомлено про підозру за фактом наруги над могилою.

На Київщині чоловік вчинив наругу над могилою.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram.

"51-річний вандал із села Гоголів Броварського району прибув до центрального цвинтаря, розкопав могилу і дістав тіло померлого. Після чого правопорушник перемістив тіло на територію домоволодіння односельця", - розповів Нєбитов.

Про подію до поліції повідомив власник оселі, який і виявив тіло.

За фактом наруги над могилою та незаконним заволодінням тілом померлого слідчі за процесуального керівництва Броварської прокуратури повідомили фігуранту про підозру.

Нагадаємо, у Броварах зникла 14-річна дівчинка Діана Огли. Як повідомив її дідусь, вона сіла в таксі та поїхала в невідомому напрямку.

Читайте також: