На Київщині 500 населених пунктів без електроенергії, 67 – без тепла

На Київщині 500 населених пунктів без електроенергії, 67 – без тепла

Через обстріли окупантів руйнувань зазнали 20 об’єктів соціальної інфраструктури.

Ворог продовжує знищувати інфраструктуру Київщини, окупанти зруйнували житловий фонд шести міст та 11 селищ.

Найбільше руйнувань зафіксовано в Бучанському, Броварському та Вишгородському районах.

Про це повідомив представника Київської ОВА Олексій Кулеба.

Без газопостачання залишаються 67 населених пунктів Бучанського, Вишгородського, Броварського, Фастівського районів. Електроенергія відсутня в близько 500 населених пунктів області.

Також пошкоджено понад 20 об’єктів соціальної інфраструктури:

заклади освіти;

лікарні, церкви;

музеї;

центр надання адміністративних послуг.

Протягом доби вдалося відновити електропостачання у 90 населених пунктах.

За добу зафіксовано 240 обстрілів, найбільше – в Бучанському та Броварському районах.

Нагадаємо, у двох селах у Вишгородському і Бучанському районах на сміттєзвалищах виникли пожежі.

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