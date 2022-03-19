Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

На Київщині 500 населених пунктів без електроенергії, 67 – без тепла

Дата публікації
Перегляди
2323
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Київщині 500 населених пунктів без електроенергії, 67 – без тепла

Департамент комунікації Нацполіції України

Через обстріли окупантів руйнувань зазнали 20 об’єктів соціальної інфраструктури.

Ворог продовжує знищувати інфраструктуру Київщини, окупанти зруйнували житловий фонд шести міст та 11 селищ.

Найбільше руйнувань зафіксовано в Бучанському, Броварському та Вишгородському районах. 

Про це повідомив представника Київської ОВА Олексій Кулеба.

Без газопостачання залишаються 67 населених пунктів Бучанського, Вишгородського, Броварського, Фастівського районів. Електроенергія відсутня в близько 500 населених пунктів області. 

Також пошкоджено понад 20 об’єктів соціальної інфраструктури: 

  • заклади освіти;
  • лікарні, церкви;
  • музеї;
  • центр надання адміністративних послуг.

Протягом доби вдалося відновити електропостачання у 90 населених пунктах.

За добу зафіксовано 240 обстрілів, найбільше – в Бучанському та Броварському районах.

Нагадаємо, у двох селах у Вишгородському і Бучанському районах на сміттєзвалищах виникли пожежі.

Читайте також:

Наступна публікація