На Київщині 500 населених пунктів без електроенергії, 67 – без тепла

Через обстріли окупантів руйнувань зазнали 20 об’єктів соціальної інфраструктури.
Ворог продовжує знищувати інфраструктуру Київщини, окупанти зруйнували житловий фонд шести міст та 11 селищ.
Найбільше руйнувань зафіксовано в Бучанському, Броварському та Вишгородському районах.
Про це повідомив представника Київської ОВА Олексій Кулеба.
Без газопостачання залишаються 67 населених пунктів Бучанського, Вишгородського, Броварського, Фастівського районів. Електроенергія відсутня в близько 500 населених пунктів області.
Також пошкоджено понад 20 об’єктів соціальної інфраструктури:
- заклади освіти;
- лікарні, церкви;
- музеї;
- центр надання адміністративних послуг.
Протягом доби вдалося відновити електропостачання у 90 населених пунктах.
За добу зафіксовано 240 обстрілів, найбільше – в Бучанському та Броварському районах.
Нагадаємо, у двох селах у Вишгородському і Бучанському районах на сміттєзвалищах виникли пожежі.
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