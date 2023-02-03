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На Київщині 47-річний тракторист підірвався на протитанковій міні (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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На Київщині 47-річний тракторист підірвався на протитанковій міні (фото)

Фото: Андрій Нєбитов

Чоловік працював на території, де точилися бої.

Біля селища Макарів на Київщині 47-річний тракторист підірвався на російській протитанковій міні під час виконання польових робіт.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Унаслідок вибуху техніка зазнала серйозних ушкоджень. Чоловік вцілів та уник серйозних травм. 

"Дана територія перебувала раніше у зоні, де точилися бої. Закликаю громадян! У разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів, телефонуйте на спецлінію "102", - написав Нєбитов.

© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов
© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, щоб повністю розмінувати територію України може знадобитися понад п'ять років. Розмінування одного деокупованого населеного пункту триває від одного до трьох років. За наявності річок або лісосмуг цей час збільшується.

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Перегляди
725
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