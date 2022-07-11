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На Київщині 23-річний шахрай організував "бізнес" під виглядом перевезень з окупованих територій

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На Київщині 23-річний шахрай організував "бізнес" під виглядом перевезень з окупованих територій

Фото: Прокуратура міста Києва

Шахраю загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. 

Шахрай із Переяслава, що на Київщині, під виглядом евакуаційних перевезень з окупованих Росією територій влаштував "бізнес" і заволодів чужими коштами

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Так, 23-річний хлопець розмістив у Telegram оголошення про надання послуг з транспортування людей під час війни, але навіть не збирався цього робити.

На оголошення відгукнулась дівчина, яка хотіла евакуювати з Маріуполя свою матір. Однак після передоплати хлопець зник, не виконавши домовленостей.

Шахрая знайшли та повідомили йому про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.  Правоохоронці перевіряють причетність молодика до вчинення аналогічних правопорушень.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі росіяни викопують тіла вбитих людей у дворах багатоповерхівок і вивозять їх до братських могил.

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