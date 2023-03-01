На Київщині 21-річна українка продавала жінок у сексуальне рабство (відео)

Жертвами стали понад 10 жінок.
На Київщині 21-річна дівчина продавала жінок віком від 17 до 35 років в сексуальне рабство закордон, зокрема в Литву, ОАЕ та Монако.
Про це повідомили в поліції Київської області.
Щомісячний дохід від сексуальної експлуатації однієї дівчини становив понад 15 тисяч євро. Жертвами стали понад 10 осіб. Зловмисники діяли з 2022 року.
Правоохоронці завадили зловмисникам переправити через державний кордон 21-річну українку і в останню мить висадили з автобуса на одному з прикордонних пропускних пунктів.
За фактом торгівлі людьми організаторці повідомили про підозру. Максимальний термін покарання, який загрожує організаторам – 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила шахраїв, які видурювали гроші з українських бізнесменів, представляючись чиновниками місцевої влади. Злочинці просили "допомоги для Збройних сил України".
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