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На Київщині 21-річна українка продавала жінок у сексуальне рабство (відео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
513
Час на прочитання
1 хв
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На Київщині 21-річна українка продавала жінок у сексуальне рабство (відео)

Скриншот

Жертвами стали понад 10 жінок.

На Київщині 21-річна дівчина продавала жінок віком від 17 до 35 років в сексуальне рабство закордон, зокрема в Литву, ОАЕ та Монако. 

Про це повідомили в поліції Київської області.

Щомісячний дохід від сексуальної експлуатації однієї дівчини становив понад 15 тисяч євро. Жертвами стали понад 10 осіб. Зловмисники діяли з 2022 року.

Правоохоронці завадили зловмисникам переправити через державний кордон 21-річну українку і в останню мить висадили з автобуса на одному з прикордонних пропускних пунктів.

За фактом торгівлі людьми організаторці повідомили про підозру. Максимальний термін покарання, який загрожує організаторам – 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила шахраїв, які видурювали гроші з українських бізнесменів, представляючись чиновниками місцевої влади. Злочинці просили "допомоги для Збройних сил України".

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Дата публікації
Перегляди
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