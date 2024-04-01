На Київщині 2 квітня оголошено перший рівень небезпеки: що відомо

На Київщині 2 квітня оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. Мешканців області синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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"Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с", – йдеться у повідомленні.

Температура по області вночі 9-14° тепла, вдень 20-25°; у Києві вночі 12-14° тепла, вдень 22-24°.

Нагадаємо, пил, який переміщується із районів пустелі Сахари, охопив вже значну частину Європи, добирається і до України. Синоптикиня Наталія Діденко радить подбати про зволоження помешкань, людям із проблемами дихання слід бути особливо обережними, вікна відчиняти дозовано.

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