На Київщині 19-річний хлопець ледь не вбив свою 34-річну співмешканку (фото)

На Київщині 19-річний хлопець ледь не вбив свою 34-річну співмешканку (фото)

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми. Йому повідомили про підозру.

На Київщині у селі Новосілки 19-річний хлопець під час конфлікту ледь не вбив свою 34-річну співмешканку. Він наніс потерпілій множинні ножові поранення в обличчя, живіт та руки.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Правоохоронці затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, станом на ранок 27 червня рятувальники продовжують розбирати завали на місці російського ракетного удару по багатоповерхівці в Києві. Унаслідок обстрілу одна людина загинула. Ще шість, зокрема одна дитина, отримали поранення різного ступеня.

Фото: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

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