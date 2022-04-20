На Київщині 17-річний хлопець перейшов на бік Росії: мародерив та "здавав" мешканців села (фото)

На Київщині 17-річний хлопець перейшов на бік Росії: мародерив та "здавав" мешканців села (фото)

В одному з сіл Бучанського району на Київщині 17-річний хлопець співпрацював з російськими військовими під час окупації. Йому повідомили про підозру в державній зраді та викрадення чужого майна.

Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора України.

Хлопець передавав представникам РФ відомості про мешканців села, магазини та будинки, де можуть зберігатися цінні речі, а також іншу інформацію. За це підозрюваний отримував матеріальну винагороду та привілеї від представників окупаційних військ.

Також встановлено, що він разом з військовослужбовцями РФ проникли до одного з будинків на території села та викрали чуже майно.

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Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, поліція Київської області продовжує ідентифікацію вбитих мешканців Бучі, щодня кількість загиблих збільшується. Станом на 16 квітня поліція виявила у Бучі понад 420 людей, яких вбили російські окупанти.

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