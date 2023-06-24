На Київ суне негода: синоптики повідомили про грози та шквали

Синоптики повідомили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та Київській області до кінця цієї доби - суботи, 24 червня.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зазначається, що негода розпочнеться у найближчу годину - близько 15:00. Оголошено І рівень небезпеки - жовтий.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 24 червня гроза, пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у попередженні синоптиків.

Погода в Києві 25 червня

У неділю у регіоні буде хмарно з проясненнями. Крім того, будуть дощі, а вдень подекуди грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в області вночі 15-20°, а вдень - 20-25° тепла. У Києві вночі буде +18-20°, а вдень +23-25°.

Як повідомлялося, у суботу, 24 червня, у низці регіонів України було оголошено штормове попередження. Протягом 24 червня у західних областях грози, місцями - град та шквали 15-20 м/с.

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