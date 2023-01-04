На Київ суне негода: що відомо

У місті через сильний вітер є загроза падінню дерев.

У Києві у четвер, 5 січня, очікується сильний вітер. Жителів столиці просять бути обережними на вулиці.

Про це повідомили в КМДА.

Під час сильного вітру на вулиці тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.

"Не паркуйте поруч із ними автотранспорт. Усі вікна будинків щільно закрийте, приберіть із балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 5 січня, погіршиться погода. До України повернуться опади у вигляді дощу, а місцями - мокрого снігу. Крім того, очікуються сильні пориви вітру.

Також у Києві в попередні дні зафіксували температурні рекорди. У вівторок, 3 січня, вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря становила 6,8°С тепла.

Читайте також: