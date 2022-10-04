На Київ насувається сильна злива: оголошено штормове попередження

Мешканців столиці попередили про зливу, яка триватиме до ночі.

На Київ насувається сильна злива, яка триватиме до кінця ночі вівторка, 4 жовтня.

Про це попередили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У зв'язку з цим синоптики оголосили перший рівень небезпеки (жовтий).

Весь день у Києві буде хмарним. Температура повітря в столиці +6 +10 градусів. Вітер західний, 3 м/с.

Нагадаємо, вчора, 3 жовтня, на Київщині також було оголошено штормове попередження через сильні пориви вітру до 15-20 м/с. У Солом’янському районі столиці негода наробила лиха.

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