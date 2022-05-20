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На Київ насувається негода: які будуть опади і як вберегтися

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На Київ насувається негода: які будуть опади і як вберегтися

Фото: pixabay.com

Погода в Києві 21 травня суттєво погіршиться.

У Києві в суботу, 21 травня, очікуються грози і сильний вітер.

Про це інформує Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Мешканцям міста під час сильного вітру радять щільно закрити вікна будинків, а на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах людей закликають звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор",  якщо впало дерево чи зламалися гілки - до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд".

Нагадаємо, в Україні знову відчутно похолоднішає. Синоптикиня розповіла, коли знизиться температура.

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