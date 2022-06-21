На Київ насувається гроза: водіїв закликали не паркувати авто біля дерев та рекламних щитів

На Київ насувається гроза: водіїв закликали не паркувати авто біля дерев та рекламних щитів

На Київ насувається гроза. У столиці оголошено перший рівень небезпеки.

Дощ та шквальний вітер у Києві 21 червня очікується після обіду.

Про це попереджають в Українському гідрометцентрі.

Так, ближче до обіду у столиці почне свіжішати – температура повітря становитиме +20 градусів. За прогнозами синоптиків, вночі дощ не припиниться, за вікном – до +13 градусів.

У КМДА через погіршення погоди закликали мешканців бути обережними, а також нагадали, що під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.

Фахівці також нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері. У разі сильного вітру рекомендують щільно закрити вікна будинків, а на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев. При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103, зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він також додав, що під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка КК "Київавтодор".

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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