На Київ насувається гроза, вітер зриває фасади будівель та вириває дерева: фото, відео

Пориви вітру у столиці сягають 20 метрів за секунду.

У Києві вітер зриває фасади будівель та вириває дерева з корінням. Пориви вітру у столиці сягають 20 м/с.

Метеорологи інформують, що у найближчі дві години, з утриманням до кінця доби 2 квітня, буде гроза. Вони оголосили перший рівень небезпеки. У деяких районах столиці чути грім та почався дощ.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись містянам під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Вітер звалив поштомат / Фото: Telegram-канал "Реальний Київ"

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044-272-40-18.

Вітер вириває дерева просто з корінням / Фото: Telegram-канал "Реальний Київ"

Також коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

Деревопад у Києві 2 квітня / Фото: Telegram-канал "Реальний Київ"

У випадку несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 044-278-35-40 або 050-439-83-66.

На Київ насувається гроза, вітер зриває фасади будівель та вириває дерева

Нагадаємо, пил, який переміщується із районів пустелі Сахари, охопив вже значну частину Європи, добирається і до України. Синоптикиня Наталія Діденко радить подбати про зволоження помешкань, людям із проблемами дихання слід бути особливо обережними, вікна відчиняти дозовано.

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