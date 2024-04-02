На Київ насувається гроза, вітер зриває фасади будівель та вириває дерева: фото, відео

Пориви вітру у столиці сягають 20 метрів за секунду.
У Києві вітер зриває фасади будівель та вириває дерева з корінням. Пориви вітру у столиці сягають 20 м/с.
Метеорологи інформують, що у найближчі дві години, з утриманням до кінця доби 2 квітня, буде гроза. Вони оголосили перший рівень небезпеки. У деяких районах столиці чути грім та почався дощ.
Основні рекомендації, яких слід дотримуватись містянам під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044-272-40-18.
Також коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
У випадку несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 044-278-35-40 або 050-439-83-66.
Нагадаємо, пил, який переміщується із районів пустелі Сахари, охопив вже значну частину Європи, добирається і до України. Синоптикиня Наталія Діденко радить подбати про зволоження помешкань, людям із проблемами дихання слід бути особливо обережними, вікна відчиняти дозовано.
Читайте також: