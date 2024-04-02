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На Київ насувається гроза, вітер зриває фасади будівель та вириває дерева: фото, відео

На Київ насувається гроза, вітер зриває фасади будівель та вириває дерева: фото, відео

У Києві дерево ледь не впало на автівку / Фото: Telegram-канал "Реальний Київ"

Пориви вітру у столиці сягають 20 метрів за секунду.

У Києві вітер зриває фасади будівель та вириває дерева з корінням. Пориви вітру у столиці сягають 20 м/с.

Метеорологи інформують, що у найближчі дві години, з утриманням до кінця доби 2 квітня, буде гроза. Вони оголосили перший рівень небезпеки. У деяких районах столиці чути грім та почався дощ.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись містянам під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Вітер звалив поштомат / Фото: Telegram-канал
Вітер звалив поштомат / Фото: Telegram-канал "Реальний Київ"

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044-272-40-18.

Вітер вириває дерева просто з корінням / Фото: Telegram-канал
Вітер вириває дерева просто з корінням / Фото: Telegram-канал "Реальний Київ"

Також коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

Деревопад у Києві 2 квітня / Фото: Telegram-канал
Деревопад у Києві 2 квітня / Фото: Telegram-канал "Реальний Київ"

У випадку несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 044-278-35-40 або 050-439-83-66.

На Київ насувається гроза, вітер зриває фасади будівель та вириває дерева

На Київ насувається гроза, вітер зриває фасади будівель та вириває дерева

Нагадаємо, пил, який переміщується із районів пустелі Сахари, охопив вже значну частину Європи, добирається і до України. Синоптикиня Наталія Діденко радить подбати про зволоження помешкань, людям із проблемами дихання слід бути особливо обережними, вікна відчиняти дозовано.

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