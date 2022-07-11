На Київ насувається гроза: негода триватиме до кінця доби

У найближчу годину та до кінця доби у Києві та області очікується гроза.

Як повідомляє КМДА, про це попереджає Укргідрометцентр.

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері. У разі сильного вітру слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними авто.

У КМДА додали, що під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка "Київавтодору", а також нагадали номери телефонів, куди звертатися у разі підтоплень проїжджої частині чи тротуарів: 044-284-74-19 та у разі падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо: 101 або 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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