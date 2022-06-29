На Київ насувається гроза: людей закликають не підходити до вікон та прибрати автівки

На Київ насувається гроза: людей закликають не підходити до вікон та прибрати автівки

Незважаючи на грозу та зливу, у столиці буде спекотно - до +31 градуса вдень.

У Києві в середу, 29 червня, прогнозують грозу із градом та шквальним вітром. Оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Українській гідрометцентр.

Киян закликають під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері. У разі сильного вітру – триматися подалі від рекламних щитів та дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.

Температура повітря вдень у столиці +29 +31 градус, вночі +18 +20 градусів.

Нагадаємо, у Києві та області 28 червня спостерігалося незвичне природне явище - в небі з'являлася блискавка за блискавкою.

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