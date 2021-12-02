На Київ насувається буря: снігопад не припинятиметься весь день

На Київ насувається буря: снігопад не припинятиметься весь день

Буря накриє частину України.

У п'ятницю, 3 грудня, у Києві очікується сильний снігопад. Прогнозується, що сніг почне йти в обід і не припинятиметься до вечора.

Про це свідчать дані погодного радару.

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Так, снігова буря насувається на Україну із північного заходу. Вона накриє частину території від Чернігова до Вінниці. Згідно з прогнозом, у Києві сніг піде о 14:00, в області – на годину раніше. Опади йтимуть до 19:00. Водночас у столиці буде без морозів. Температура трохи нижче нуля градусів очікується тільки після 16:00.

Скріншот з сайту pogodairadar.com

Нагадаємо, що 2 грудня хмарна погода у Києві триматиметься до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря вдень очікується +5 +7 градусів, вночі 0 +2 градуси. Вітер південно-західного напрямку, 7-12 м/с.

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