На Київ чекають "величезні проблеми" зі світлом взимку: експерт пояснив чому

Столиці нічим буде покрити споживання електроенергії, яке до зими зросте на 40%.

Ситуація з електроенергією в Києві взимку буде дуже складною, адже столиці нічим буде покривати збільшення обсягів електроспоживання після знищення ворогом Трипільської ТЕЦ.

Про це голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив в ефірі "Новини.LIVE".

Попенко зазначив, що до зими споживання електроенергії збільшується приблизно на 40% порівнюючи з максимальним енергоспоживанням у липні. Наразі Київ не має змоги з цим упоратися.

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"Тобто у нас є величезне збільшення споживання електроенергії. І покривати її Київ не має можливості, тому що головною генерацією, яка покривала споживання Києва, була Трипільська ТЕС, яка зруйнована", – розповів експерт.

"Тому на сьогодні навіть запуск ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, якщо зараз запрацює Дарницька ТЕЦ, вона однаково не покриє навіть половину генерації, яка потрібна Києву. Тому Київ матиме величезні проблеми з генерацією", – пояснив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Нагадаємо, в червні Попенко попередив, що через проблеми з генерацією електроенергії взимку буде дуже складно жителям багатоквартирних будинків. Він порадив шукати можливість переїхати до інших міст, де буде світло, чи до приватного сектора.

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