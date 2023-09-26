На Івано-Франківщині сталася масштабна пожежа в дитячому таборі: в будівлі перебувало понад 140 дітей (фото)

Усі діти та персонал були евакуйовані з приміщення. Обійшлося без постраждалих.

На Івано-Франківщині сталася масштабна пожежа в оздоровчому таборі, де перебували діти з Києва. В момент надзвичайної події там перебувало понад 140 дітей.

Про це повідомили в КМВА.

Як стало відомо, пожежа розгорілася ввечері 25 вересня - до рятувальників надійшла інформація про пожежу у будівлі відпочинкового комплексу. В той момент там перебувало 148 дітей зі столиці.

“Усі діти та персонал були евакуйовані з приміщення. Пожежа була ліквідована. Дітей нині розміщено у найближчому дитячому таборі. Був організований сніданок, надані речі першої необхідності. Дітей забезпечили предметами першої необхідності, зокрема - і теплими речами. Вже організовано поїздку дітей додому”, - розповіли в КМВА.

В таборі перебували 148 дітей

Там також додали, що вже ввечері 26 вересня дітей відправлять до Києва потягом.

“Для тих дітей, яких батьки не зможуть особисто забрати з вокзалу, буде забезпечено розвезення від вокзалу до районів їхнього проживання. Усі деталі будуть згодом, після встановлення працівниками поліції обставин виникнення пожежі. Наразі усі діти перебувають у безпеці у стабільному психоемоційному стані”, - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Водночас в пресслужбі ДСНС розповіли, що пожежа сталася в одному із сіл Верховинського району.

“Площа пожежі складала орієнтовно 750 кв.м. Будівля санаторію дерев’яна, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню. О 22:26 пожежу ліквідовано. Постраждалих немає. Причина виникнення загорання встановлюється”, - зазначили в ДСНС.

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