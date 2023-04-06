"На іспиті говоритиму російською": в Ірпені викладачка університету втрапила у мовний скандал (відео)

Наразі викладачку Любов Воробйову відсторонили від виконання обов'язків, а також оголосили про проведення службового розслідування.

У Державному податковому університеті в місті Ірпінь під Києвом розгорівся мовний скандал на занятті з філософії. Одна зі студенток попросила свою викладачку Любов Воробйову перейти на українську мову, на що отримала відмову.

Інцидент трапився 4 квітня 2023 року.

"На іспиті говоритиму російською"

Студентка попросила проводити навчання державною мовою, проте викладачка заявила, що "на іспиті обов'язково говоритиме російською". Окрім того, Воробйова зазначила, що не збирається переходити на іншу мову, оскільки вже "35 років викладає філософію" російською мовою і її, мовляв, важко перелаштуватись.

Викладачка дозволила студенці не відвідувати лекції з філософії, якщо їй "ріже слух російська".

Воробйова зауважила, що зараз є багато матеріалів іншими мовами, тож можна "самостійно вивчати предмет" будь-якою.

Інші студенти підтримали свою однокурсницю й заявили, що Воробйова неодноразово проводила лекції російською мовою. Проте викладачка не відреагувала й на це, а просто припинила проводити онлайн-заняття та сказала студентам вивчати тему самостійно, а наприкінці пройти тест..

Що відомо про викладачку

Любов Сергіївна Воробйова – доктор філософських наук, професор кафедри соціальної філософії та управління. В Державному податковому університеті читає курси "Філософія" та "Філософія права".

В.о. ректора Дмитро Серебрянський зауважив, що війна змусила викладачку виїхати закордон.

Реакція адміністрації університету

У Державному податковому університеті в Ірпені викладачку, яка не захотіла читати лекцію українською мовою, відсторонили від роботи. Керівництво вишу почало службове розслідування.

Про це повідомляється на сайті Державного податкового університету.

Як зазначається у повідомленні, 6 квітня на адресу університету надійшло колективне звернення студентів про те, що професорка кафедри соціальної філософії та управління Любов Воробйова використовує російську мову під час проведення лекцій у дистанційному форматі. Відповідний факт студенти зафіксували на відео.

В адміністрації вищого навчального закладу поінформували, що почали службове розслідування, на період якого викладачка відсторонена від виконання обов’язків.

В.о. ректора Дмитро Серебрянський заявив, що співпраця з викладачем, який використовує мову країни-агресора у стінах Податкового університету, неприпустима.

Керівництво ДПУ також закликало студентів інформувати адміністрацію вишу про подібні інциденти з викладачами у минулому.

Нагадаємо, у Києві у Державному торговельно-економічному університеті спалахнув мовний скандал, у результаті якого виш звільнив з посади одну з викладачок. Вона читала лекції російською мовою, а після прохання перейти на українську, чого вимагає закон, запропонувала студентам йти на фронт.

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