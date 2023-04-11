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На Хрещатику пожежа: горить корпус Київського національного університету імені Карпенка-Карого

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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На Хрещатику пожежа: горить корпус Київського національного університету імені Карпенка-Карого

Фото: київські пабліки

Зайнялося на третьому поверсі навчального закладу.

У Києві на Хрещатику 11 квітня сталася пожежа. Горить корпус Київського національного університету імені Карпенка-Карого.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Пожежа на Хрещатику. Горить на третьому поверсі чотириповерхового  навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого. Рятувальники працюють на місці", - йдеться у його повідомленні.

В ДСНС Києва ТСН.ua розповіли, що локалізація пожежі на площі 10 кв. м на Хрещатику. Рятувальні підрозділи продовжують працювати над ліквідацією загоряння в приміщенні корпусу університету імені Карпенка-Карого.

"Займання на третьому поверсі будівлі. Поки немає інформації про постраждалих", - розповіли в ДСНС Києва.

Нагадаємо, що у місті Березань Броварського району Київської області під час пожежі на фермі загинули 1000 голів курей.

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Дата публікації
Перегляди
654
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