На Хрещатику пожежа: горить корпус Київського національного університету імені Карпенка-Карого

Зайнялося на третьому поверсі навчального закладу.
У Києві на Хрещатику 11 квітня сталася пожежа. Горить корпус Київського національного університету імені Карпенка-Карого.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
"Пожежа на Хрещатику. Горить на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого. Рятувальники працюють на місці", - йдеться у його повідомленні.
В ДСНС Києва ТСН.ua розповіли, що локалізація пожежі на площі 10 кв. м на Хрещатику. Рятувальні підрозділи продовжують працювати над ліквідацією загоряння в приміщенні корпусу університету імені Карпенка-Карого.
"Займання на третьому поверсі будівлі. Поки немає інформації про постраждалих", - розповіли в ДСНС Києва.
Нагадаємо, що у місті Березань Броварського району Київської області під час пожежі на фермі загинули 1000 голів курей.
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