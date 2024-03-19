На градирні Чорнобильської АЕС помітили величезного хижого птаха з Червоної книги: фото

У Чорнобилі на Київщині на градирні (охолоджувальній вежі – ред.) атомної електростанції співробітники ЧАЕС помітили одну з найбільших сов України — пугача звичайного. Цей птах занесений до Червоної книги України.

Про це йдеться у повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

"Одну з найбільших сов України співробітники Заповідника помітили ще декілька років тому в недобудованій градирні третьої черги, яка мала охолоджувати 5 і 6 енергоблок ЧАЕС. Споруда – величезна: діаметр основи – 126 метрів, а висота, якби добудували, сягнула б 150 м. І пугачі чомусь облюбували це місце. Навіть облаштовували тут своє гніздо. На жаль, був зафіксований випадок, коли пташеня загинуло, впавши з висоти… Однак велику сову це не зупиняє. Чомусь їй подобається така височінь", – йдеться у повідомленні заповідника.

В Україні таких птахів залишилося не більше 200 пар

Пугач звичайний — це одна з найбільших сов. Легко розпізнається за своїми розмірами, темним дзьобом, опереними до кігтів лапами та пір'євими "вушками", які нахилені назовні. У дорослого птаха верх темно-бурий з жовтуватими й білуватими плямами, низ вохристий з темно-бурими широкими поздовжніми рисками. Голос у пугача потужний, звуки він видає гучні і оглушливі. Тихої безвітряної вночі голос пугача можна чути на відстані в чотири кілометри.

В Україні налічують близько 200 пар пугачів, з них не менше 110 пар на сході країни. Приблизно на половині постійних гніздових ділянок розмноження не спостерігається, можливо, через те, що один з птахів пари гине. На чисельність негативно впливають переслідування людиною, розлякування самок на ранніх стадіях насиджування (кидають кладку), загибель на ЛЕП.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику помітили найменшу в Україні сову. Довжина тіла сичика-горобця – 15-17 см з пір’ям, а вага і зовсім смішна – 50-77 грамів. Водночас розмір не заважає пташці успішно полювати.

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