Рятувальники спустили хлопчика до підніжжя гори Високий Верх та передали медикам.
На гірськолижній трасі у Карпатах маленький киянин отримав травму хребта.
Подія сталася на горі Високий Верх.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.
Зазначається, що травмований хлопчик - 2010 року народження.
"Рятувальники надали потерпілому домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори Високий Верх, де передали медикам для надання подальшої допомоги", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на лижній трасі гори Тростян отримав травму правої ноги чоловік з Одеси, 1983 року народження. 9 лютого рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи також надали йому допомогу.
Нагадаємо, у горах на Львівщині під час катання на лижах травмувалися троє туристів.
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