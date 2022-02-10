На гірськолижній трасі у Карпатах маленький киянин отримав травму хребта

Рятувальники спустили хлопчика до підніжжя гори Високий Верх та передали медикам.

На гірськолижній трасі у Карпатах маленький киянин отримав травму хребта.

Подія сталася на горі Високий Верх.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Зазначається, що травмований хлопчик - 2010 року народження.

"Рятувальники надали потерпілому домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори Високий Верх, де передали медикам для надання подальшої допомоги", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на лижній трасі гори Тростян отримав травму правої ноги чоловік з Одеси, 1983 року народження. 9 лютого рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи також надали йому допомогу.

Нагадаємо, у горах на Львівщині під час катання на лижах травмувалися троє туристів.

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