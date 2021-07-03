На Форумі розвитку громадського суспільства у Києві презентували проєкт благоустрою берега озера Вирлиця

У Дарницькому районі столиці, сьогодні, 3 липня, під час Київського форуму розвитку громадського суспільства було презентовано проєкт благоустрою прилеглої території озера Вирлиця та будівництва торгово-розважального центру на проспекті Миколи Бажана. Представники громадськості після обговорення запропонували свої ідеї щодо доопрацювання проєкту в частині благоустрою озера.

"Наша компанія, яка планує реалізацію даного проєкту біля озера Вирлиця розуміє, що він вже викликав жвавий інтерес з боку громади, адже має вагомий соціальний ефект. І ми хочемо максимально проінформувати та почути пропозиції мешканців району. Наш проєкт передбачає комплексний благоустрій прилеглої території озера: освітлена пішохідна набережна з велодоріжками, зелені острівки природи, спортивні майданчики. А також культуро-розважальний центр з кінотеатром, аквапарком, ресторанами й художніми галереями", - розповів представник компанії "Мрія-Інвест" Олександр Крупник.

Представники громади своєю чергою запропонували також створити спеціальну огороджену зону для вигулу собак, місце для скейт-парку та здійснити заходи для очищення самого озера.

"Сьогодні у Дарницькому районі насправді мало цивілізованих місць для відпочинку мешканців. Завдяки ініціативним киянам був створений фітнес-парк "Озеро Лебедине", де мирно уживаються качки, батьки з дітьми, спортсмени, молодь. Якщо з’явиться ще одне таке місце, без кривди для екосистеми озера, це буде добре для розвитку інфраструктури району та киян", - зазначила мешканка Дарницького району, учасниця форуму.

Раніше також повідомлялося про досягнуту домовленість щодо будівництва в рамках проєкту реабілітаційного центру для ветеранів АТО, про який під час заходу розповів ветеран АТО, боєць батальйону "Донбас".

У форумі взяли участь представники громадських організацій району, члени Громадської ради при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, голова Дарницької РДА, представники КМДА.

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