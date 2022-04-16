На фасадах історичних будівель у Києві заборонили кондиціонери, утеплення та скління балконів

На фасадах історичних будівель у Києві заборонили кондиціонери, утеплення та скління балконів

Виявлені порушення будуть демонтовані.

Київська міська рада ухвалила рішення про вжиття першочергових заходів із приведення до належного стану фасадів об’єктів культурної спадщини, що розміщені в центральному історичному ареалі Києва. Таким чином буде збережено від самовільної зміни чи пошкодження будь-яких зовнішніх частин будинки і споруди, які складають архітектурну самобутність столиці.

В історичному центрі Києва приведуть до належного стану будинки і споруди культурної спадщини.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

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"Попри те, що зараз війна, ми маємо дбати про вигляд нашої столиці. Ми не дозволимо спотворювати культурні пам’ятки Києва. Цим рішенням ми забороняємо власникам таких об’єктів встановлювати самостійно системи кондиціонування, прибудови, змінювати форму чи навіть колір існуючих балконів та вікон. Перевірити дотримання цих вимог доручено у річний термін профільному департаменту. Виявлені порушення будуть демонтовані Департаментом міського благоустрою", — зазначив заступник голови КМДА Володимир Прокопів.

Під час використання, утримання, реконструкції, капітального ремонту, перепланування, реставрації цих будинків і споруд заборонено розміщення систем кондиціонування повітря, окрім централізованих або групових установок. Разом із тим, дозволено встановлення кондиціонерів у місцях, де вони не спотворюють архітектурний вигляд будинку і не створюють шуму.

Також заборонено утеплення та скління балконів і лоджій. Не припустиме розширення цих балконів і лоджій. Окрім цього, не допускається улаштування добудов, нових віконних прорізів, розширення наявних віконних і балконних прорізів, зміна форм і кольорів віконних рам та балконних дверей.

Перевірити дотримання цих вимог доручено у річний термін із дня набуття цього рішення Департаменту міського благоустрою та Департаменту охорони культурної спадщини. Виявлені порушення будуть демонтовані.

У будинках, які розташовані у центральному історичному ареалі Києва, але не належать до архітектурних пам’яток, за наявності затвердженого паспорту фасаду допускається виконання робіт, які можуть спричинити зміну зовнішнього вигляду споруди за умови дотримання власниками і користувачами відповідного Порядку утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів та споруд на території міста Києва.

Нагадаємо, російські окупанти планували захоплення Києва під виглядом навчань.

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